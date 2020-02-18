بالصور.. زفاف داخل مقبرة أطفال وملابس ابن العروس الاستثناء الوحيد

لندن(صدى):

اختار عروسان في بريطانيا، مقبرة أطفال لإقامة حفل زفافهما بها، مطالبين ضيوفهما بارتداء الأسود.

واحتفلا وسط أجواء مرعبة، في مكان يتزين بالألوان القاتمة وأمور تشبه الهالوين، مستخدمين أضرحة قبور الأطفال الموتى كأعمدة ضمن التصاميم.

ورفض ابن العروس المشاركة في حفل الزفاف إلا بارتداء ملابس ديناصور، ليكون المختلف الوحيد عن ضيوف الحفل، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.