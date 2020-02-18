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شاب يتخلص من عشيقته الحامل بطريقة مروعة

شاب يتخلص من عشيقته الحامل بطريقة مروعة
مليكة فؤاد(صدى):

أقدم شاب مغربي على جريمة قتل مروعة للتخلص من فتاة ، وقام بدفنها بالغابة بمساعدة صديقه بعدما استدرجها لقضاء ليلة حب ماجنة .

وفي التفاصيل ، فقد كانت الفتاة مرتبطة بعلاقة عاطفية نتج عنها حمل غير شرعي ، وطلبت من الشاب الزواج بها خشية الفضيحة أمام أهلها .

ورفض الشاب مطلبها ، ومع إلحاحها قرر التخلص منها ، فاستدرجها لوكرهما ، وقام بتقديم الكحول لها ، ليقوم بخنقها ودفنها في الغابة بمساعدة صديقه .

ولم تمر أيام ، حتى نبشت الكلام الضالة في حفرة الجثة ، وتم الكشف عنها ، وعن هويتها ، وأسفرت التحقيقت عن الوصول إليه .


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