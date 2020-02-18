مليون يورو قيمة الزينة الخاصة بصديقة رونالدو (صورة)

وكالات(صدى):

خطفت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأنظار حينما نشرت صورة جديدة لها عبر خاصية “الستوري” في حسابها على موقع “إنستغرام”، وهي تتباهى بمجوهراتها باهظة الثمن.

وتبلغ قيمة المجوهرات التي وضعتها على يدها اليسرى بنحو مليون يورو؛ فيما ارتدت خاتما من الياقوت الأزرق مرصع بالألماس تصل قيمته إلى نحو 800 ألف يورو؛ فضلًا عن ساعة بيضاء من ماركة “Patek Philippe”، يبلغ سعرها 40 ألف يورو، وأساور تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من 30 ألف يورو.

وكان رونالدو قد ارتبط بجورجينا، بعد عام من انفصاله عن صديقته الروسية السابقة، إرينا شايك، وحدث التعارف بالصدفة البحتة، أثناء تجوله في مدريد عام 2016، وذلك في وقت كانت تعمل فيه بائعة في متجر “غوتشي”.