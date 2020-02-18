الإخواني طارق السويدان يعترف باستقطاب المبتعثين من المملكة لتجنيدهم (فيديو)
يعمل تنظيم الإخوان الإرهابي، على تجنيد ألإراده بعدة طرق أبرزها استغلال الطلاب بالخارج (المبتعثين).
واعترف الإخواني الكويتي طارق السويدان، باستهداف المبتعثين السعوديين من قبل التنظيم، والتأثير عليهم وتجنيدهم لتبني أفكارهم داخل المجتمع.
وقال خلال مقطع فيديو إنه يتم تشريبهم الأفكار الإخوانية لجعلهم خونه مرتزقة يعملون ضد وطنهم.
كما أكد أنه درّب 70 ألف شاب لنشر التجربة التركية في العالم العربي، مضيفًا «لن نتوقف ولن نهدأ».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93813 ] نشر منذ 52 دقيقة
اعقب ياسويد الله ياالبغيض ..
.. تقولها وبكل بلاطه وبلادة وجه ، يابو الوجه البارد ، تدربهم ليفسدوا بلادهم ياالخبيث …. اي شيطان انت ….؟
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ 7 دقائق
قتلك الله بسيف الحق على عمل الضلالة