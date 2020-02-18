الإخواني طارق السويدان يعترف باستقطاب المبتعثين من المملكة لتجنيدهم (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

يعمل تنظيم الإخوان الإرهابي، على تجنيد ألإراده بعدة طرق أبرزها استغلال الطلاب بالخارج (المبتعثين).

واعترف الإخواني الكويتي طارق السويدان، باستهداف المبتعثين السعوديين من قبل التنظيم، والتأثير عليهم وتجنيدهم لتبني أفكارهم داخل المجتمع.

وقال خلال مقطع فيديو إنه يتم تشريبهم الأفكار الإخوانية لجعلهم خونه مرتزقة يعملون ضد وطنهم.

كما أكد أنه درّب 70 ألف شاب لنشر التجربة التركية في العالم العربي، مضيفًا «لن نتوقف ولن نهدأ».