انعقاد المؤتمر السنوي الأول بالمعرض الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة مدني مكة

محمد السعران(صدى):

تشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالمعرض الذي تقيمه جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول رؤيا لأجيال واعدة والذي تنظمه كلية الطب بالجامعة.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور التي تعنى بتربية الأطفال حيث تناقش ورش العمل الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية الى جانب المحور الأمني .

وتاتي مشاركة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لتغطية إجراءات السلامة فيما يخص قياس العناصر الكيميائية بالمبيدات المستخدمة في مستحضرات مبيدات الرش اضافة الى تقديم ارشادات لكيفية التعامل مع تلك المواد الكيمياءئ في حال التعرض لأخطارها .

وتم تخصيصي جزء من المعرض لعرض مبادرة ادارة العاصمة المقدسة من برامج وفعاليات المشاركة بها بملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة من خلال مبادرة (توعيتنا بلغتنا)والتي أفردت جانب كبير من موضوعاتها لسلامة الأطفال.

حسب ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني