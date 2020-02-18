موسى الخنيزي يُقاطع حديث والده ليُقبل يده من شدة الفرح (فيديو)

نايف السالم(صدى):

اجتمع الشاب المختطف من 20 عامًا، موسى الخنيزي، بأهله بعد أن أثبتت تحاليل DNA أبوة المواطن علي الخنيزي له.

وفي أول تعليق لموسى عقب عودته لأهله، قال: «الحمدلله إنه أرجعني لأهلي، فرحت فيهم وفرحوا فيني، وما أقدر أوصف هذه الفرحة»، مؤكدًا أنه يشعر بالارتياح.

فيما قال والده أنه لا يتمكن من وصف شعوره أبدا، فيما قاطعه نجله موسى مقبلا يده.