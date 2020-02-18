معرض صنع بيدي للمشاريع الصغيرة في دورته ال ١٤

نجود النهدي(صدى):

برعاية سمو الأمير محافظ منطقة مدينة جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ال سعود وبتنظيم من عمادة شؤون الطالبات لأنشطة الطالبات تم افتتاح المعرض صباح يوم الأحد من وكيلة شطر الطالبات الأستاذة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

ويصاحب المعرض على مدار 5 أيام متتالية العديد من الفعاليات والبرامج، مستقطبًا جميع أفراد وفئات المجتمع. كما يصاحب المعرض مسابقة بين الكليات تحت شعار “تعزيز السياحة الوطنية”، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية، لعمل طفرة كبيرة في مجال السياحة مع حلول عام 2030، بالإضافة إلى دعوة جميع جامعات منطقة جدة للمشاركة في معرض “صنع بيدي” في نسخته الرابعة عشر.

وفي هذا الصدد شارك معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في التعريف بالأماكن السياحة والتراثية في جدة من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني،

وتصميم فيديو إعلاني بمختلف اللغات، وإعداد كتيب إرشادي تضمن (١٢)

لغة عبرت فيها طالبات المعهد عن السياحة في جدة.

كما شاركت العديد من الكليات كالاتصال والإعلام والقانون والآداب، وكانت مشاركات جذابة وفريدة من نوعها.

حيث شهد المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار من داخل الجامعة و خارجها كما كان هناك وقت مخصص للعائلات.