شاب يبتز قاصر وينشر صورها عارية

بيروت(صدى):

تمكن شاب في الثلاثين من عمره، من الإيقاع بفتاة قاصر (14 عامًا) ليُقنعها بتصوير نفسها في أوضاع مخلة بالآداب العامة وراح يُهددها بتلك الصور.

وتعرّفت الفتاة اللبنانية على الشاب عبر الإنترنت، واستدرجها بالكلام المعسول حتى راح يطلب منها تصوير نفسها بطريقة مخلّة بالآداب وإرسال الصور له.

وبدأ الشاب في تهديد الفتاة بنشر صورها في حال رفضت ملاقاته في أحد الأمكنة وقد قام بنشر صورها العارية.

وأوقفت الأجهزة الأمنية، الشاب فاعترف بما فعل نافياً أن يكون أقدم على ملامسة جسد الفتاة القاصر، فتم توجيه تهمة تهديد المدعية (المسقطة) بنشر صور من شأنها المساس بكرامتها وافتضاح أمرها أمام الناس، وأحيل للمحاكمة.