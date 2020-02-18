20 ألف ريال غرامة مخالفة نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

الرياض(صدى):

تؤكد اللائحة التنفيذية النظام صيد الحيوانات والطيور البرية، أن وزارة الداخلية تتولى مسئولية ضبط المخالفين لنظام صيد الحيوانات والطيور البرية وهذه اللائحة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تنص المادة الثالثة عشرة من اللائحة، أن عقوبات المخالفين تصل إلى غرامة 20 ألف ريال، وفي حال التكرار يجوز مضاعفة الغرامة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد، فضلًا عن مصادرة الحيوانات والطيور التي تم اصطيادها.