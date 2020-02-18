حسين المهدي يعلن إصابة عينه: «يكفينا شر عيونكم»

خالد الظفيري(صدى):

تعرض الفنان الكويتي حسين المهدي، للإصابة بعيه، قائلا: «الله يكفينا شر عيونكم».

وأوضح خلال فيديو عبر تطبيق سناب شات، أن إصابته حدثت بعد تداول مقطع فرق الطول بينه وبين مواطنته غدير السبتي، موجها رسالة للجمهور فيها: «قسما بالله عوار مو طبيعي ماسكني من بداية رجلي لنهايتها، اذكروا الله يجماعة الخير العين حق، يمكن أنت عين مو حارة لكن قول لا إله إلا الله منها كسبت أجر التشهد مرة ثانية منها كفيت الناس شر عينك، والله يكفينا شر عيونا وعيونكم».

وعلق على قصر الفنانة غدير السبتي، قائلا: « أصلا غدير طولها مو طبيعي 146 سم أما أنا طولي جدا عادي ».

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت فيديو لحسين وغدير يظهر فرق الطول الكبير بينهما.