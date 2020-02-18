شاهد.. لحظة إقلاع الرجل الطائر ذاتيًا وتحليقه في السماء

دبي(صدى):

وثّق مقطع فيديو، أول تجربة لإقلاع طيار بشري ذاتيًا في مدينة دبي الإماراتية، إذ تكللت بالنجاح التام.

وأصدر «إكسبو دبي 2020» و «جيتمان دبي» بيانًا يؤكد أن نجاح التجربة يعد إنجازا جديدا هو الأول من نوعه، إذ حلّق الطيار في الجو على ارتفاع كبير بدون مساعدة.

ونجح طيار جيتمان فينس ريفيت، في تنفيذ انطلاق ناجح إلى الجو من مدرج «سكاي دايف دبي» والتحليق على ارتفاع بلغ ألف و800 متر.

يذكر أن ريفيت كان يرتدي جناحين من ألياف الكربون، مزوّدين بأربعة محركات نفّاثة صغيرة، وقد حلّق على ارتفاع بلغ نحو 5 أمتار فوق سطح مياه الخليج العربي لمدة 100 ثانية.