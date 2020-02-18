بالصور.. زواج على الطريقة الفرعونية

القاهرة(صدى):

قرر عروسان مصريان الاحتفال بزفافهما على الطريقة الفرعونية، بحضور عدد كبير من المصريين والأجانب.

وتمت مراسم الزفاف داخل القرية الفرعونية بمحافظة الجيزة، بانبهار الحضور، حيث بدأت بدخول العروسين بموكب فرعوني، محيط بهما الحاشية والذين اصطحبوهما إلى المعبد لإعلان الزواج كما كان يحدث قديما.

وتوجهما أحد الكهنة أنام أحد المعابد، ممسكا ببردية مكتوب عليها حكمة للحكيم بتاح حتب، تقول: «حين تكون رجل أسس لنفسك بيتًا واتخذ لك زوجة تكون سيدة لقلبك أشبع جوفها واجعل قلبها فرحا ما دمت حيا فالزوجة حقلا مثمرا لزوجها».

وأكد العروسان أن قرارهما في الاحتفال بهذه الطريقة، جاء بهدف تعريف المصريين بطريقة الزواج عند المصري القديم، وتسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة.