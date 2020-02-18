محاكمة 4 آسيويين تعدّوا على آخر حتى فارق الحياة

أبو ظبي(صدى):

تُحاكم محكمة الجنايات بإمارة الشارقة، أربعة آسيويين متهمين باختطاف وقتل آسيوي آخر، وقد تم تأجيل القضية إلى الثاني من مارس المقبل لاستدعاء الشهود.

وتعود تفاصيل القضية، إلى العثور على قتيل آسيوي في إحدى المناطق الصناعية بالإمارة، إذ تبيّن لدى الشرطة أنه تعرّض للطعن والضرب في أجزاء متفرقة من جسده.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن تورط أربعة آسيويين في الجريمة، فجرى القبض عليهم والتحقيق معهم، إذ اعترف المتهم الأول بأنه ضرب المجني عليه بقطعة حديدية على قدمه ولم يقصد قتله، وأن السكين كانت مع المتهم الرابع.

واعترف المتهم الرابع، بأن السكين كانت داخل سيارته وإنه لم يقدم على طعن المجني عليه، ولا يعرف مَن طعنه، فيما أنكر المتهمان الثاني والثالث المشاركة في الجريمة، لكنهما أقرَّا بالتواجد في موقع الجريمة.