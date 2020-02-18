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  • نشر : منذ 22 دقيقة
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  • حوادث

إصابة 5 طالبات في حادث حافلة مدرسية بالخبر

إصابة 5 طالبات في حادث حافلة مدرسية بالخبر
الدمام(صدى):

تعرضت حافلة مدرسية بالخبر صباح اليوم الثلاثاء لحادث مروري أسفر عن 5 إصابات من بين 16 طالبة ، فيما لم تقع وفيات – ولله الحمد – .

وكشف المتحدث الرسمي للهلال الحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي ، أن الحادث وقع بالثقبة امتداد شارع ضبا تقاطع الرابع ، وأن الحافلة المدرسية ” خاصة ” وكانت تقل 16 طالبة .

وأضاف أنه تم الدفع بثلاث فرق إسعافية فور ورود بلاغ عن الحادثة في تمام الـ 55: 9 صباحاً ، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للطالبات ” أطفال ” ونقلهن لمستشفى الملك فهد الجامعي ، فيما تم تهدأت باقي الفتيات الصغيرات بعد إصابتهن بالخوف والهلع .


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