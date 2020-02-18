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«صحة الرياض» تنظم دورة تدريبية للتوعية بالحماية من الاشعاع في المنشآت الصحية

«صحة الرياض» تنظم دورة تدريبية للتوعية بالحماية من الاشعاع في المنشآت الصحية
بدر الحارثي(صدى):

اقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، ومتابعة من مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص ، وبالتعاون مع برنامج الحماية من الاشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء دورة تدريبية حول الحماية من الاشعاع بالمنشآت الصحية بالقاعة الكبرى في المديرية .

وذلك بحضور مدير برنامج الحماية من الاشعاع ماجد المطيري ومدير ادارة الاشعة والخدمات التطبيقية الأستاذ عبد الحكيم الغدير .

وتهدف الدورة إلى توعية وتدريب العاملين على تطبيق معايير الجودة والسلامة الاشعاعية بالمنشآت الصحية وتطبيق اشتراطات الجودة ، والسلامة الإشعاعية ، وتهيئة أقسام الاشعة للتقييم من قبل المركز الوطني لتقييم المنشآت الصحية (سباهي).

واستهدف البرنامج التدريبي مسؤولي الحماية من الاشعاع ومنسقي البرنامج بالقطاع الصحي داخل ، وخارج مدينة الرياض.

وتناولت الدورة العديد من المحاور شملت تعريف الفيزياء الاشعاعية، أسس الحماية من الاشعاع، دور واستعداد مسؤول الحماية ، قياس الاشعاع، تأثيرات الاشعة والترصيص، ادارة الطوارئ الإشعاعية وطرق نقل وتخزين المواد المشعة .


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