«الوزراء» يوافق على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري

الرياض(صدى):

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله»، الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

وجاء في نص القرار الذي صدر عن جلسة المجلس اليوم الثلاثاء: قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري، وتفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري بالتوقيع على الاتفاق المشار إليه.