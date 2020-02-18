توخيل يعود إلى ألمانيا خصمًا ويتسلّح بـ نيمار

وكالات(صدى):

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بروسيا دورتموند الألماني، في افتتاح منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2020 .

ويستضيف اللقاء النادي الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك، إذ سيشهد عودة توماس توخيل مدرب نادي العاصمة الفرنسية إلى المدينة الألمانية من جديد.

وكان توخيل قد تولى تدريب دورتموند لمدة موسمين من 2015 إلى 2017، نجح خلالهما في تحقيق لقب كأس ألمانيا في موسمه الثاني، بالفوز 2-1 على إينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية.

وتضمنت قائمة باريس سان جيرمان عودة نيمار دا سيلفا، إذ ضمن كلا من : خوان بيرنات، مارسين بولكا، إدينسون كافاني، أنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، إدريسا جاي، أندير هيريرا، ماورو إيكاردي، تيلو كيرير، بريسنال كيمبيمبي، تانغي كواسي، لايفن كورزاوا، ماركينيوس، كيليان مبابي، توماس مونييه، كيلور نافاس، نيمار دا سيلفا، سيرجيو ريكو، بابلو سارابيا، تياغو سيلفا، ماركو فيراتي.

ويعقد دورتموند آماله على النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، الذي توج مؤخراً بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر يناير الماضي، والذي انضم إلى الفريق في الميركاتو الشتوي 2020 مقابل 20 مليون يورو، حيث سجل اللاعب صاحب 19 عاماً 8 أهداف فى أول 5 مباريات مع الفريق.