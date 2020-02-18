تنفيذ فرضيةً لحادث إنسكاب مادة كيميائية بمختبرات كلية العلوم بجامعة الملك خالد بأبها

محمد بن طحيطح(صدى):

نفذت قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها والجهات ذات العلاقة هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ فرضيةً لحادث إنسكاب مادة كيميائية ( أنهيدريد حمض الخليك – Acetic Unhydride) بمختبرات كلية العلوم بجامعة الملك خالد بأبها .

وقد باشرت الحادث فرق المواد الخطرة وفرق الاطفاء والانقاذ وقد تم في التمرين التدرب على عمليات المواجهة والتعامل مع المواد الكيمائية والتطهير وعمليات إخلاء المحتجزين والفرز الطبي ونقل الحالات لأقرب مستشفى وكذلك ومتابعة تأهيل العاملين في المنشأة على مواجهة الحوادث المشابهة والتأكد من إجراءات السلامة بالموقع وتسليمه بعد التأكد من خلوه من أي مخاطر .

وقد شارك في التمرين كلاً من الشؤون الصحية بمنطقة عسير والدوريات الامنية والمرور وأمانة منطقة عسير وإدارة السلامة بجامعة الملك خالد ، ونهدف من خلال تنفيذ مثل هذه الفرضيات الوقوف على مستوى جاهزية الفرق وسرعة الإستجابة للجهات المعنية.