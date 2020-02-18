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ريال مدريد يحدد مبلغ خيالي لشراء نجم أتلتيكو

ريال مدريد يحدد مبلغ خيالي لشراء نجم أتلتيكو
وكالات(صدى):

أفادت تقارير صحفية بإعتزام ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني توماس بارتي نجم وسط أتليتكو مدريد بداية من الموسم المقبل .

وأكدت أن مدرب ريال مدريد ” زيدان ” يراقب عن كثب اللاعب الشاب صاحب الـ 26 عام ، وأنه يريده كبديل عن البرازيلي كاسيميرو .

وكشفت أن إدارة الريال رصدت 60 مليون يورو لضم اللاعب ، إذ تتوقع أنه لن يتم الإستغناء عنه بسهولة .

الجدير بالذكر أن ” بارتي ” لعب 31 مباراة مع أتلتيكو ، وأحرز 3 أهداف وصنع هدف ، فيما سينتهي عقده في صيف 2023 .


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