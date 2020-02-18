طليقة ملك ماليزيا: اكتشفت وجود «ضرة» فتطلقت

موسكو(صدى):

أوضحت ملكة جمال روسيا السابقة أوكسانا فوفودينا، أن سبب انفصالها عن ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، اكتشافها زواجه من أخرى، بعد يومين فقط من زواجهما السري.

وكشفت أنها علمت بالأمر عندما رن هاتفه وهو في الحمام، وكان اسم المتصل «بوب»، فظنت أنه أحد أصدقائه وعندما ردت وجدت المتصلة امرأة تصرخ عليها وتخبرها بأنها زوجته.

وتشهد الأجواء بين أوكسانا وملاك ماليزيا صراعات كبيرة هذه الفترة، بسبب تسويات مالية وبنوة ابنها ليون الذي ينكره ملك ماليزيا رافضا الاعتراف به.

ودخلت أوكسانا البالغة من العمر ٢٧ عامًا، في حالة من الخلافات الشديدة والشبيهة بالمعركة، بعد فترة زواج قصيرة بينهما، حول تسويات مالية وبنوة ابنها ليون الذي ينكر ملك ماليزيا أنه ابنه.

ولم يعترف ملك ماليزيا الذي ترك العرش منذ ١٣ شهرًا، بالطفل التي تدعي أنه ابنه الوحيد ووريثه.