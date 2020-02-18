ترامب عن أوباما: مخادع وهو سبب كساد الاقتصاد الأمريكي

واشنطن(صدى):

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حملة انتقادات لاذعة ضد نظيره السابق باراك أوباما، متهمًا إياه بأنه كان السبب وراء كساد الاقتصاد الأمريكي؛ كما وصفه بـ ” المخادع “.

وقال ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” هل سمعتم آخر خدعة؟، يحاول الرئيس السابق أوباما إرجاع الفضل في الازدهار الاقتصادي الذي يحدث تحت إدارتي إليه.. لانتعاش الاقتصادي في عهده كان في أقل مستوياته منذ الكساد الكبير “.

وأوضح ترامب أن ذلك: ” على الرغم من أن معدل الفائدة الفيدرالية صفر، أما الآن في عهدي أرقام الوظائف هي الأفضل على الإطلاق، أعدنا بناء جيشنا الذي كان مستنفدا تماما، ارتفع معدل الاحتياطي الفيدرالي، والضرائب والأنظمة في طريقها للانخفاض ” .

وأضاف الرئيس الأمريكي: ” إذا فاز الديمقراطيون في عام 2016 ، لكانت الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة اقتصادية كبيرة، الأفضل لم يأت بعد، لتظل أمريكا عظيمة ” .