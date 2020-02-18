«الجوازات» توضح مدى إمكانية تمديد تأشيرة السياحة للأجانب

الرياض(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، عن مدى إمكانية تمديد تأشيرة السياحة للأجانب، مؤكدة أن التعليمات تشترط مغادرة السائح قبل انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية.

ووجه أحد الأشخاص استفسارًا إلى حساب الجوازات عبر موقع التدوين الصغير تويتر؛ حيث قال: ” سلام عليكم هل يمكن تمديد فيزا السياحة للأجانب عند انتهاء الثلاثة الأشهر؟ ” .

وأجابت الجوازات: ” وعليكم السلام، التعليمات تشترط المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة. شكرًا لك “، فيما كانت قد بدأت الجوازات من خلال إداراتها في منافذ المملكة قبل أشهر، استقبال السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة في وقت سابق.