«الكركم» يعمل على رفع ضغط الدم

أميرة خالد(صدى):

كشف أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الثلاثاء، أن الكركم من المواد التي تعمل على رفع ضغط الدم؛ ناصحًا مرضى الضغط المرتفع بعدم تناوله.

‏وقال فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: ” الكركم يرفع الضغط قليلاً لذا الأفضل لمرضى الضغط عدم تناوله او اذا اضطر له يأخذ كمية قليلة جداً ولا يبالغ بالكمية ( يعني يأخذ فقط ملعقة صغيرة جداً او نصف ملعقة صغيرة منه مع كوب الشاي او الحليب) وإذا كان يتناول أدوية الضغط يترك الكركم ” .