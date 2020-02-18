«الكركم» يعمل على رفع ضغط الدم
كشف أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، اليوم الثلاثاء، أن الكركم من المواد التي تعمل على رفع ضغط الدم؛ ناصحًا مرضى الضغط المرتفع بعدم تناوله.
وقال فهد الخضيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن: ” الكركم يرفع الضغط قليلاً لذا الأفضل لمرضى الضغط عدم تناوله او اذا اضطر له يأخذ كمية قليلة جداً ولا يبالغ بالكمية ( يعني يأخذ فقط ملعقة صغيرة جداً او نصف ملعقة صغيرة منه مع كوب الشاي او الحليب) وإذا كان يتناول أدوية الضغط يترك الكركم ” .
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46281 ] نشر منذ 50 دقيقة
لذيذ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93806 ] نشر منذ 47 دقيقة
عُلم ..
طارق[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 37 دقيقة
الكركم
الزنجبيل
الهيل
يرفعون الضغط ..
وماهو كل مايصلح لزيد ينفع لعمر
كل انسان له ظروفه الصحيه المختلفه عن الاخر
الافضل قبل ان تتناول اي وصفه ان تبحث عنها وعن اثارها في قوقل