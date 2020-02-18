العثور على جثة مغني نجا من الإبادة الجماعية داخل السجن

كيجالي(صدى):

عُثر على المغني كيزيتو ميهيغو، ميتًا داخل زنزانة تابعة للشرطة في العاصمة الرواندية كيغالي، فجر يوم أمس بالتوقيت المحلي.

وكان كيزيتو، قد حُكم عليه بالسجن عشرة سنوات ام 2015، بتهمة التآمر ضد الحكومة والإرهابي ودعم المعارضة، لكن أطلق سراحه لاحقاً بموجب عفو رئاسي عام 2018.

وألقي القبض عليه قبل ثلاثة أيام فيما كان يحاول عبور الحدود في جنوب رواندا وأودع السجن.

يشار إلى أنه أحد الناجين من الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وحظيت موسيقاه على إعجاب وانتشار واسع بين المعارضة.