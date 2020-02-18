بالفيديو.. حسم الجدل حول «راتب الزوجة» ومشاركتها في ميزانية الأسرة

الرياض(صدى):

تعتبر قضية “راتب ” الزوجة من أكثر القضائية الإجتماعية الشائكة خاصةً مع زيادة ظاهرة عضل المرأة للحصول على راتبها أو إعتماد الزوج على راتب زوجته ، ما يثير التساؤل حول مدى أحقية الزوج في راتب زوجته ، أو إجبارها على الإنفاق .

وتؤكد الإخصائية الإجتماعية الدكتورة دعاء زهران ، أن هذه المشكلة موجودة في جميع المجتمعات والأديان ، ونحن ننظر إليها من وجهة نظر شرعية إجتماعية وليس من جهة إجتماعية فقط .

وقالت : البنسبة للشرع ، قال الله تعالى ” الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا … ” الآية ، وقال “صل الله عليه وسلم ” ” من استطاع منكم الباءة فليتزوج ” فالثابت شرعاً أن الإنفاق مسؤولية الرجل لأن القوامة تكليف وليست تشريف .

وأضافت : لكن من الجميل جداً أن تتعاون المرأة مع زوجها بشرط رضا الطرفين ، وأن يكون التعاون في الأمور الفرعية وليس في الأمور الأساسية ، وبإتفاق بينهما منذ البداية ، فلا يجوز أن يكون هناك إتكال تام من جانب الرجل على إنفاق المرأة ، وفقاً لقناة الإخبارية .

وأضافت أنه يجب أن يكون يتحمل الرجل مسؤولية الإنفاق على المأكل والشرب والمسكن وغيرها من أساسيات الحياة ، ويكون إنفاق المرأة على الأمور الثانوية ، كما يجب أن يكون الرضا هو أساس التعاون وليس الناصفة في كل شئ بشكل إنتهازي .