بالفيديو.. يوتيوبر الكوري يوثق أول عمرة له بعد إشهار إسلامه

أميرة خالد(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد يظهر فيه اليوتيوبر الكوري الجنوبي «لي سيونج يونغ»، والذي أشهر إسلامه قبل نحو شهرين، مرتديًا ملابس الإحرام.

وأظهر الفيديو تواجد يونغ داخل غرفة بأحد الفنادق، فيما يقوم شخص آخر بتلقينه الأدعية التي عليه ترديدها، أثناء قيامه بأول عمرة.

وأدى مناسك العمرة بحالة كبيرة من السعادة، واصفا ماء زمزم بأنه أكثر من رائع، حريصا على الدعاء لكل أحبابه.