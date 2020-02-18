بالفيديو.. يوتيوبر الكوري يوثق أول عمرة له بعد إشهار إسلامه
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو جديد يظهر فيه اليوتيوبر الكوري الجنوبي «لي سيونج يونغ»، والذي أشهر إسلامه قبل نحو شهرين، مرتديًا ملابس الإحرام.
وأظهر الفيديو تواجد يونغ داخل غرفة بأحد الفنادق، فيما يقوم شخص آخر بتلقينه الأدعية التي عليه ترديدها، أثناء قيامه بأول عمرة.
وأدى مناسك العمرة بحالة كبيرة من السعادة، واصفا ماء زمزم بأنه أكثر من رائع، حريصا على الدعاء لكل أحبابه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93806 ] نشر منذ 53 دقيقة
الحمد لله الذي هداه للإسلام ..
.. الله يثبته على دين الحق ، ويهدي به غيره للإسلام ويجعله نافعاً لنفسه وغيره .. آمين ..
algernaas4[ عدد التعليقات: 1101 ] نشر منذ 4 دقائق
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على دين الإسلام