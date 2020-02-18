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  • نشر : منذ 28 دقيقة
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  • حوادث

شرطة القصيم تطيح بتشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المنازل

شرطة القصيم تطيح بتشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المنازل
بريدة(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين .

فيها أسفرت – بفضل الله تعالى – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنين اثنين ، وآخرين من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع .

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 93806 ] نشر منذ 19 دقيقة

تكفون قصوا اياديهم ..

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