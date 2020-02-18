شرطة القصيم تطيح بتشكيلٍ عصابي تورط بارتكاب جرائم سرقة المنازل

بريدة(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين .

فيها أسفرت – بفضل الله تعالى – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من سبعة متهمين بينهم مواطنين اثنين ، وآخرين من جنسياتٍ سورية وسودانية وتشادية وباكستانية – تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع .

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة المنازل ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم ، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .