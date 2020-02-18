رؤى الصبان تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة رومانسية
نشرت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان صورة جديدة لها برفقة زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز ، أثناء إحتفالها بعيد ميلاده .
وظهر الثنائي في مشهد رومانسي وهما يحتفلان بعيد الميلاد دون أصدقاء أو مدعوين ، فيما حرصا على وجود قالب حلوى ضخم مكون من ثلاث طبقات ، كل طبقة تعود إلى مناسبة مثل عيد الزواج أو عيد الحب .
ولم تعلق “الصبان ” على الصورة ، كما لم يكشفا عن موقع الإحتفال ، بينما حازت الصورة على إعجاب الجمهور والفنانين .
الجدير بالذكر أن الإعلامي حمود الفايز ورؤى الصبان تزوجا قبل نحو عام ونصف العام، حيث حظي حفل زفافهما، الذي أقاماه في قصر ”الطويق“ بالرياض، بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل.
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