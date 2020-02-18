«التوت» قنبلة تقضي على دهون البطن

أميرة خالد(صدى):

أكد يوهانيس جيورج فيكسلر وهو بروفيسور وطبيب وخبير تغذية بميونخ الألمانية، أم فاكهة التوت بأنواعها الثلاثة تحتوي على عدة فوائد صحية ومن بينها أنها تساعد في القضاء على دهون البطن

وقال الطبيب الألماني: ” على حسب النوع، يحتوي التوت على كميات مختلفة من الفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية ثانوية ومغذيات دقيقة”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية ” د ب أ ” ؛ كما أنه غني بالألياف الغذائية ما يعني أنه يساعد الأشخاص على الشعور بالامتلاء سريعا.

ويعد التوت الأسود خصوصا قنبلة فيتامينات ” فهو مليء بفيتامين سي ” ، بينما النوع الأحمر صحي حيث يحتوي على فيتامين سي وإيه وكذلك الماغنيسيوم والكاليسيوم والبوتاسيوم؛ فيما توت العليق يفيد فيما يتعلق بفيتامينات بي وسي ” . ويحتوي توت العليق على الكثير من فيتامين ” أ ” .

ويعتبر التوت من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف، ويساعد على الشعور بالامتلاء وهو ما يمنع تناول المزيد من الطعام؛ كما يعمل على إزالة دهون البطن الخطيرة التي تهدد حياة الأفراد وقد تصيبهم بأمراض مزمنة مثل مرض السكري.