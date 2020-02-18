بالفيديو.. ضبط أخطر عصابة لتزييف شرائح الإتصالات بالرياض والكشف عن مخبأها السري

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو عملية ضيط تشكيل عصابي احترف بيع شرائح الإتصالات من مختلف الشركات بطريقة مخالفة ، وبيع شرائح بأسماء آخرين دون علمهم .

وأظهر المقطع بعض المضبوطات التي كشفت عنها إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض ، ومنها مبالغ مالية كبيرة ، وهويات وطنية ووكالات شرعية ، وأختام لإصدار الشرائح بأسماء غير حقيقية .

كما أظهر المخبأ السري الذي استخدمته العصابة لإخفاء الشرائح والأموال ، والذي وثقه حساب ” السناب الأمني ” .

وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالرياض قد نفذت حملة تفتيشية مفاجئة بعد ورود معلومات عنها ، وقامت بالإطاحة بجميع أفراد العصابة .