الطريقة الصحيحة لغسل الشعر للحفاظ على صحته وجماله

أميرة خالد(صدى):

يتهاون البعض بخطوة غسل الشعر رغم أنها يتوقف عليها صحة الشعر وفروة الرأس والتخلص من العديد من مشاكلها كظهور القشرة أو الفطريات .

ويؤكد خبراء التجميل ، على ضرورة اتباع الخطوات التالية من أجل غسيل شعرك بطريقة صحية :

1- احرصي على اختيار نوع شامبو مناسب ، ويفضل شامبو المواد الطبيعية .

2- استخدمي الماء الدافئ من فروة الشعر حتى أطرافه .

3- قومي بتدليك شعرك برفق ، ولا تستخدمي أظافرك لحك فروة الرأس .

4- لا تستخدمي الماء الساخن لأنه يسبب الجفاف ، احرصي أن يكون دافئ .

5- استخدمي المنشفة ، ثم ضعي أخرى عليه ليبقى دافئ بعض الدقائق .