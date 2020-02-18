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    فبراير

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الطريقة الصحيحة لغسل الشعر للحفاظ على صحته وجماله

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر للحفاظ على صحته وجماله
أميرة خالد(صدى):

يتهاون البعض بخطوة غسل الشعر رغم أنها يتوقف عليها صحة الشعر وفروة الرأس والتخلص من العديد من مشاكلها كظهور القشرة أو الفطريات .

ويؤكد خبراء التجميل ، على ضرورة اتباع الخطوات التالية من أجل غسيل شعرك بطريقة صحية :

1- احرصي على اختيار نوع شامبو مناسب ، ويفضل شامبو المواد الطبيعية .
2- استخدمي الماء الدافئ من فروة الشعر حتى أطرافه .
3- قومي بتدليك شعرك برفق ، ولا تستخدمي أظافرك لحك فروة الرأس .
4- لا تستخدمي الماء الساخن لأنه يسبب الجفاف ، احرصي أن يكون دافئ .
5- استخدمي المنشفة ، ثم ضعي أخرى عليه ليبقى دافئ بعض الدقائق .


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