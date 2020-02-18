وظائف شاغرة جامعة الإمام عبد الرحمن برواتب تنافسية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، عن توفر فرص عمل للخريجين من الجنسين.

يبدأ التقديم يوم الثلاثاء 24 جمادى الثاني 1441هـ الموي الساعة 8 صباحا حتى يوم الثلاثاء 8 رجب 1441هـ الموافق 3/3/2020م الساعة 2:30 مساء.

ويتم التسجيل بالدخول على رابط التوظيف والتسجيل لغير المسجل مسبقا، أو الدخول للمسجل مسبقا وتعبئة الحقول المطلوبة كاملة، وإرفاق جميع المستندات.

ويشترط أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية، وأن تكون الدرجة العلمية في التخصص مشمولة في الإعلان، وأن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على المؤهل المطلوب بدرجة لا تقل عن جيد.

وتتميز الوظائف برواتب تنافسية، وعلاوة سنوية، وتغطية الرعاية الطبية الكاملة، وبدل سكن ومواصلات.