أندية المملكة تواصل نزيف الخسائر بسبب «موسم إقالة المدربين»

نواف السالم(صدى):

أعادت إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري كريستيان جروس إلى الأذهان العديد من أسماء المدربين الذين تمت إقالتهم في المواسم الرياضية الأخيرة حتى باتت إقالة المدربين قبل إنتهاء مدة عقودهم من الأحداث المتوقعة في كل موسم .

والغريب في الأمر هو إقالة أكثر من مدرب في هذا الموسم الرياضي “2019 – 2020 ” ما يثير التساؤل حول الأسباب ، وما إذا كانت هناك عيوب في نظم بعض الأندية ليس لها علاقة بالمدربين وحدهم .

ويؤكد المحللون أن الضغوط الجماهيرية تأتي في مقدمة الدوافع لإقالة المدربين ، خاصةً مع تكرار النتائج المتدنية وهو ماحدث في الأهلي .

وأكدوا أن تلك الظاهرة تكلف إدارت الأندية مبالغ طائلة بسبب دفع الشرط الجزائي لإنهاء العقد قبل مدته ، إلا أنهم لم يعفوا منظومة الأندية ككل من الأخطاء في الموسم الرياضي ، مؤكدين أن المدرب يمتلك القيادة الفنية بالفعل إلا أن نتائج الفريق تكون نتيجة جهود جماعية من مختلف الإتجاهات .