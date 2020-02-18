موديلات السيارات المسموح استيرادها في المملكة

أميرة خالد(صدى):

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، عن أبرز 3 استفسارات شائعة وجديدة تلقتها وهي حول موديلات السيارات المسموح استيرادها، والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وشهادة IECEE .

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وأوضحت هيئة المواصفات، أنه يسمح باستيراد آخر 5 سنوات للسيارات، أما الشاحنات فيسمح بدخول اخر 10 سنوات، على سبيل المثال يسمح باستيراد موديلات 2015 حتى آخر يوم من عام 2020؛ بينما أكدت أنه تم تعليق تطبيق المرحلة الثانية والثالثة للبلاستيك القابل للتحلل، وترك المجال اختيارية لهاتين المرحلتين للمصنعين والموردين.

وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الخاضعة الشهادة الاعتراف IECEE، هي: مضخات المياه الكهربائية، شاحن السيارة للأجهزة المتنقلة، أجهزة الهاتف المتنقل، الشاحن اللاسلكي للهواتف المتنقلة، شاحن الأجهزة المتنقلة، بطاريات الهواتف المتنقلة، الإنارة وملحقاتها، الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية، البطاريات المتنقلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أجهزة التلفاز وشاشات العرض، ساعات اليد الذكية، غسالة الأطباق، السوار الذكي، شاحن الكمبيوتر المحمول، السماعات اللاسلكية، الأجهزة الالكترونية المستخدمة، المنتجات المندرجة ضمن في نظم التدخين الالكتروني، بحسب اللائحة الفنية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.