النصر يُجهز ملفًا خاصًا لشكوى «المسعود»

نواف السالم(صدى):

أفادت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة النصر تتجه لتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، ضد مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب أحمد المسعود على خلفية حديثه الفضائي تجاه اللاعب البرازيلي بيتروس.

وأوضحت التقارير، أن الإدارة النصراوية جهزت ملفًا خاصًا لرفع شكوى ضد المسعود في لجنة الانضباط؛ بينما على جانب آخر اختتم الفريق النصراوي تحضيراته الفنية تأهباً لمواجهة العين الإماراتي مساء اليوم.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير على ملعب هزاع بن زايد بالعين، وسبق التدريب اجتماع فني للمدرب البرتغالي روي فيتوريا باللاعبين، لإيضاح النقاط الفنية بخصوص خطة مواجهة اليوم.

وكان أحمد المسعود، المتحدث الرسمي لنادي الشباب، قد رد على التصريحات التي أطلقها البرازيلي بيتروس أراوخو، لاعب النصر، بعد المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث نفى ادعاءات بيتروس بشأن رئيس نادي الشباب.