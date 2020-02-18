  • الثلاثاء 18

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أخ مزور يريد الزواج من أخته في فضيحة تزوير جنسية سعودي

أخ مزور يريد الزواج من أخته في فضيحة تزوير جنسية سعودي

أخ مزور يريد الزواج من أخته في فضيحة تزوير جنسية سعودي
خالد الظفيري(صدى):

أحالت مباحث الشرطة الكويتية قضية عجيبة لمواطن سعودي الأصل يحمل الجنسية الكويتية للنيابة العامة ، بعد ظهور وقائع تثبت تزويره في أوراق جنسيته وجنسية أبنائه وابن أخيه إلى حد التلاعب بالأسماء والأنساب وسجلات الوفاة .

وفي التفاصيل ، فقد قام المواطن السعودي الأصل مواليد 1954 م ، بالتحول للجنسية الكويتية عام 1993 م بطريقة غير مشروعة مكنته من الحصول على حكم محكمة النسب وتغيير اسمه .

وبناءً عليه قام الرجل بإضافة أبنائه وابن اخيه السعوديين لملف عائلته على اعتبار ان ابن اخيه ابنه ، وحصل على قروض من بنوك كويتيه دون سداد .

والمثير للدهشة أن ابن اخيه أرد الزواج بابنته ، إلا أنهم قابلتهم أزمة الأسماء المزورة إذ تم تسجيلهم كأشقاء ، ما جعل الأب المزور يتفق مع شخص آخر على تزوير اسم الإبنه وإضافتها إلى أب آخر ليتمكن ابن أخيه “ابنه في الأوراق الرسمية ” من الزواج بها .

وما زاد الأمر تعقيداً أن الرجل نفسه له ابنه توفيت في المملكة إثر حادث مروري ولم يتم التليغ عن وفاتها بالكويت ليستمر معاشها بالكويت كمطلقة كما هو ، ويصبح الأموات هنا أحياء هناك فضلاً عن التحايل لعدم الوقوع في زواج المحارم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *