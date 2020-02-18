أشياء يؤدي تركها في السيارة إلى أضرار خطيرة

أميرة خالد(صدى):

توجد عدة أشياء يتسبب تركها في السيارة إلى وقوع أضرار جسيمة ومنها الأغراض الثمينة أو الباهظة التي تجعل السيارة هدفًا مفضلًا للصوص وقد يعرضها للسرقة؛ فضلًا عن الأغراض التي قد تتسبب في تشتت انتباه السائق أثناء القيادة.

وذلك مثل ألعاب الأطفال التي تصدر أصوات ضجيج مرتفعة أو مفاجئة أو الاكسسوار أو الزينة التي قد تتسبب في حادث مروري؛ بينما ترك النظارات الشمسية في السيارة يجعلها عرضة لأشعة الشمس المباشرة على تابلو السيارة وهو ما يتسبب في ذوبان الإطار البلاستيكي للنظارة وتشوه الأجزاء المعدنية في إطار النظارة.

ويُنصح بوضع الأدوية والعقاقير الطبية في مكان بارد وجاف وليس في داخل السيارة حيث تكون عرضة لحرارة الشمس؛ بالإضافة إلى عدم ترك الأجهزة الإليكترونية الخاصة بك مثل الهاتف الجوال أو أجهزة التابلت والكمبيوتر.