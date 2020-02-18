بالفيديو.. هند القحطاني للرجال: تدعون الذكاء والقوامة وكلكم تعرفون إن ما يدبركم إلا نساؤكم !

أميرة خالد(صدى):

أثارت الناشطة هند القحطاني الجدل بفيديو جديد لها على مواقع التواصل الإجتماعي وجهته للرجال على وجه الخصوص .

وتساءلت القحطاني عن سبب تحميل الرجال مسؤولية شغل البيت ومذاكرة الأولاد على المرأة رغم أنهم يتهمونها بالغباء وعدم القدرة على التصرف وإدارة الأمور .

وقالت : الكلام يطول .. والخلاصة خلك مسؤول ومشارك في كل شئ يخص البيت والأولاد . مثلك مثلها ما لأحد على أحد فضل .

وأضافت ، لماذا يقول الرجال أنهم الأقوى والأكثر قوامة وهم يتركون أعباء المنزل والأسرة عليها بينما لوجاءء يعايرون رجل يقولون عليه “مشورة مره ” .

وتابعت: بما إنك انت القوي وتملك قدرة جسدية ليش ما تقدر على شغل البيت وهذه الأشياء تتطلب مجهود عضلي، ولا حتى تذاكر لعيالك .

واختتمت قائلة : “كلكم تعرفون إن ما يدبركم إلا نساؤكم” .