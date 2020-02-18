محافظ المجاردة يدشن مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات في شتانا غير

محمد بن طحيطح - تصوير: محمد عبدالله خضير (صدى):

دشن محافظ المجاردة الاستاذ سعيد بن علي بن دلبوح مساء الأمس الاثنين الموافق ١٤٤١/٦/٢٣ه مهرجان العلوم والتميز والإبداع للموهوبين والموهوبات والذي تنظمه اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمجاردة بالتعاون مع بلدية المجاردة ومكتب التعليم ضمن فعاليات مهرجان المجاردة (شتانا غير)

وذلك بحضور رؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية وعدد من منسوبي التعليم العام والجامعي .

حيث شارك في المهرجان أكثر من (٨٠) طالب وطالبة في مجال البحث العلمي والإبتكار والإثراء العلمي .

وسيتنافس المتسابقون على جائزة المركز الاول وهي عبارة عن سيارة وأكثر من عشرين جائزة للمراكز الأخرى وستخضع جميع الاعمال للتحكيم من قبل لجنة متخصصة مكونة من مكتب التعليم وفرع جامعة الملك خالد بالمجاردة ومحايل .

وقد حظي المهرجان بحضور كثيف من الزوار والمشاركين ونال استحسان الجميع حيث أبدى الطلاب والطالبات سعادتهم بهذه المبادرة التي تدعم مواهبهم وستكون انطلاقة لهم بإذن الله في مجال التميز والإبداع وسيتسمر المهرجان لمدة أربعة ايام متتالية من الساعة السابعة إلى الساعة التاسعة مساءاً وسيكون هناك جدول معد لزيارة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبي الإدارات على مدار أيام المهرجان .