تركيا تعتقل 228 شخصًا بزعم محاولة الانقلاب
أمر ممثلو الادعاء المعنيين بالتحقيق في شؤون الجيش التركي ووزارة العدل التركية، اليوم الثلاثاء، بالقبض على 228 شخصا للاشتباه في تعاونهم مع شبكة تقف وراء محاولة انقلاب في 2016، والتابعة لرجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن.
ووجه ممثلو الادعاء بالقبض على 157 شخصا، من بينهم 101 لا يزالون في الخدمة؛ حيث أن العملية تتركز في إقليم إزمير غرب تركيا، لكنها تشمل 43 إقليما؛ بينما في العاصمة أنقرة، تم اعتقال 71 شخصا في إطار تحقيق يستهدف من يقال إنهم أنصار لغولن في وزارة العدل، من بينهم 33 لا يزالون في الخدمة.
وألقى النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، منذ محاولة الانقلاب، القبض على نحو 80 ألفا في انتظار محاكمتهم، بينما أقالت السلطات أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين والجنود وآخرين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93785 ] نشر منذ 10 دقائق
فخار يسحق بعضه ويسحنه ..