بالصور.. ضبط 1700 منتج مخالف بمحلات عطارة تدعي علاج الأمراض بالطائف
نفذّت أمانة الطائف ممثلة في إدارة صحة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأمنية بالطائف حملة تفتيشية على محلات العطارة وملحقاتها بالطائف ، لضبط مخالفات بعض المحلات التي تدعي العلاج والطب وتوهم المستهلكين .
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 1700 عبوة و16 كيلو و22 لتر مواد مخالفة و مواد يُمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة.
وأكدت الأمانة ضبط مخالفات تتمثل في عدم توفر الشروط النظامية والشهادات الصحية وسوء التخزين ، وتدني مستوى النظافة ، وعرض المنتجات بطريقة تعرضها للتلف .
وأفادت أن الحملة الميدانية مستمرة للقضاء على ظاهرة ترويج أدوية ضارة بمحلات العطارة لإستنزاف المستهلكين مادياً ،فضلاً عن الأضرار الصحية .
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