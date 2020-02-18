حالة من الغضب في باكستان بعد اغتصاب طفلة حتى الموت
عُثر بعض الأشخاص في إحدى قرى باكستان على جثة طفلة تدعى مديحة، لا يتجاوز عمرها التسع سنوات ملقاة على الأرض بين الشجيرات، بعد أن تم اغتصابها وقتلها.
وكانت الطفلة اختفت اليوم السابق من منزلها في قرية سارو خيل في منطقة خيبر باختونخوا الشمالية الغربية.
وقادت أسرة الطفلة وعدد من السكان مظاهرة يطالبون فيها بتحقيق العدالة، إلا أن المظاهرة قد انفضت بعد وصول الشرطة، حسب وسائل الإعلام المحلية.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة يطالبون فيها بالتحقيق ومعاقبة المجرمين أشد عقوبة، غضبا من هذه الجريمة البشعة التي تعرضت لها الطفلة، حسب ما ورد على صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 258 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
دائما وابدا نكرر ونقول انتبهوا لبناتكم حتى لو كانت صغيرة بالعمر هناك بعض المرضى يفتنون بالصغار سواء من بنات او اولاد
الله يستر علينا وعلى محارمنا وعلى ذرياتنا والمسلمين اجمعين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 93785 ] نشر منذ 31 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. ياليت يقتلوه شر قتله ..