المستشفى السعودى الألماني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المستشفى السعودي الألماني باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس أو ما يعادله ، وذلك للعمل في خميس مشيط .

وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهرات “طاقات ” لمدة 6 أشهر ، وفقاً للمسميات التالية :

1- خصائي أطفال “4 وظائف ” ، ويمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

2- أخصائي علاقات عامة ” 3 وظائف ” ويمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .

3- أخصائي نفسي ” وظيفة واحدة ” ، ويمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .