المستشفى السعودى الألماني تعلن عن وظائف شاغرة
فتحت المستشفى السعودي الألماني باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس أو ما يعادله ، وذلك للعمل في خميس مشيط .
وأوضحت إدارة المستشفى أن الوظائف من خلال برنامج دعم التوظيف لرفع المهرات “طاقات ” لمدة 6 أشهر ، وفقاً للمسميات التالية :
1- خصائي أطفال “4 وظائف ” ، ويمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .
2- أخصائي علاقات عامة ” 3 وظائف ” ويمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .
3- أخصائي نفسي ” وظيفة واحدة ” ، ويمكن الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــــا .
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 21 دقيقة
انا نفسي اشوف مستشفيات ومؤسسات وبنوك لها نشاطات اجتماعية وثقافية وتدخل في مشاكل الناس وتنظم مسابقات تثقيفية وبرامج توعوية ومساعدات مالية انسانية للمحتاجين البنوك والمستشفيات تدخل شهرياً مليارات الريالات ياخي كل سنة طلع 10 او 15 مليون للمحتاجين والمعسرين لا تقول كيف البنوك عندها احصائية بالحسابات البنكية وتعرف الصادرات والواردات للمواطن . ولا فالحين بس في الشفط من المواطن اذا لم تبادر يجب الفرض عليها بالقوة الجبرية من قبل الحكومه ويمارس عليها ظغوط والترغيب والترهيب …. كان مسئولي هذه الجهات من غير البشر.. اعوذ بالله ياخي