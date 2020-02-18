مواصفات كيا سورينتو 2021 بمحرك V6

أميرة خالد(صدى):

يترقب عشاق السيارات السيارة كيا سورينتو لعام 2021، والتي تم تسريب بعض المعلومات عنها، حيث جاء التصميم الخارجي للسيارة بشبك أمامي على شكل أنف النمر.

وتحتوي السيارة على لوحة العدادات الرقمية والشاشة المركزية مدمجة بصريًّا 12.3 بوصة، وشاشة النظام الترفيهي تبلغ 10.25 بوصة، ويوجد أسفل الشاشة الرئيسية شاشة أصغر للتحكم في المناخ.

ومن بين أهم المميزات هي أن السيارة تأتي بناقل حركة من 8 سرعات، وبأنظمة دفع أمامي ورباعي، وبمحرك V6 قوي سعة 3.6 لتر بقوة 291 حصانا للنسخة الأعلى، وأيضا تأتي بمحرك 4 سلندرات 2.4 لتر وبقوة 185 حصانا.

وتحتوي السيارة أيضا على قرص صغير مستدير خلف ناقل الحركة لتحديد أوضاع القيادة، فيما يوجد أزرار إضافية مخصصة لمكابح الانتظار الكهربائية، وزر التشغيل والإيقاف، والتعليق التلقائي، وأجهزة استشعار ركن السيارة.