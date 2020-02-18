الكلية التقنية للبنات بالدوادمي تستضيف مدارس التعليم العام

سعيد العجل(صدى):

استضافت الكلية التقنية للبنات بالدوادمي امس مدرسة الثانوية الرابعه والتقت عميدة الكلية أ. ريف العتيبي و وكيلة شؤون المتدربات أ. فوزيه العتيبي ومسؤولة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني أ.ريم السليمان الوفد .

وتهدف هذه المبادرة إلى توعية طالبات التعليم العام بأهمية الثقافة المهنية والتوعية بأهميه العمل المهني والتعريف بالمؤسسة عامة والتعريف بالكلية وإقسامها خاصة وعرض عن مخرجات الكلية ” قصص نجاح خريجة ” والتعرف على المعامل والقاعات من خلال جولة بالكلية كما طرحت أهم مايميز الكلية التقنية التقنية وشروط القبول .