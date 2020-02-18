  • الثلاثاء 18

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الكلية التقنية للبنات بالدوادمي تستضيف مدارس التعليم العام

الكلية التقنية للبنات بالدوادمي تستضيف مدارس التعليم العام

الكلية التقنية للبنات بالدوادمي تستضيف مدارس التعليم العام
سعيد العجل(صدى):

استضافت الكلية التقنية للبنات بالدوادمي امس مدرسة الثانوية الرابعه والتقت عميدة الكلية أ. ريف العتيبي و وكيلة شؤون المتدربات أ. فوزيه العتيبي ومسؤولة التنسيق الوظيفي والتوجيه المهني أ.ريم السليمان الوفد .

وتهدف هذه المبادرة إلى توعية طالبات التعليم العام بأهمية الثقافة المهنية والتوعية بأهميه العمل المهني والتعريف بالمؤسسة عامة والتعريف بالكلية وإقسامها خاصة وعرض عن مخرجات الكلية ” قصص نجاح خريجة ” والتعرف على المعامل والقاعات من خلال جولة بالكلية كما طرحت أهم مايميز الكلية التقنية التقنية وشروط القبول .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *