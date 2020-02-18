بالفيديو.. محمد رمضان يرد على الهجوم عليه وحملة مقاطعته

القاهرة(صدى):

علق الفنان المصري محمد رمضان، على حملة مقاطعته والهجوم عليه، بمقطع فيديو من أغنية جديدة، بعنوان «أيوة جدع».

وكتب رمضان على البرومو عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»: «ثقة في الله نجاح أغنية (أيوه جدع) قريباً جداً على قناتي الرسمية على يوتيوب»، وتقول كلمات الأغنية: «من إمتى كان في حد همني.. من فيكم كان مد إيده شدني.. لو بعتوا احنا عادي نشتري.. أنا جدع».

واعتبر المتابعون أن نشر البرومو بكلماته بمثابة رد على حملة مقاطعته، والتي جاءت على خلفية إيقافه عن الغناء بقرار من نقابة الموسيقيين، وأزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الذي أوقف عن العمل مدى الحياة، بقرار من وزارة الطيران المدني المصري، بسبب نشر رمضان صور له وهو يقود طائرة خاصة كان الطيار مسؤولا عنها، ثم سخرية رمضان منه.

وفوجىء رمضان منذ أيام بإلغاء الفقرة الغنائية لرمضان في مباراة السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقامة في إمارة أبوظبي الخليجية.