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وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة يزور بلدية أملج

وكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة يزور بلدية أملج
سعيد العجل(صدى):

زاروكيل أمين منطقة تبوك للبلديات التابعة المهندس صالح بن ناصري العميري اليوم, بلدية محافظة أملج يرافقه عدداً من موظفي الأمانة , ويأتي ذلك ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها وكيل أمين منطقة تبوك لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.
وفي بداية الزيارة , عقد وكيل أمين منطقة تبوك اجتماعاً مع رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي بن محمد العتيبي ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالبلدية , حيث تطرق الاجتماع إلى العديد من المحاور ذات العلاقة بالعمل البلدي , كما تم مناقشة سير العمل في البلدية والمشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية .


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