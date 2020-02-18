أسباب الشيب المبكر وطرق مكافحته

أميرة خالد(صدى):

يتعرض بعض الأشخاص سواء رجال أو نساء إلى الشيب المبكر أو ابيضاض الشعر قبل الأوان ، ما يثير التساؤل حول أسباب ذلك رغم كونهم في مرحلة الشباب .

وكشفت دراسة حديثة أن بعض الأساطير المتداولة حول ظهور الشعر الأبيض بسبب الخوف والتوتر ، صحيحة بالفعل ، مؤكدة أن التوتر العصبي والخوف خاصة من الطيران والقتال بالإضافة إلى الإجهاد يسببون نضوب الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر ، وهي المسؤولة بشكل أساسي عن لونه .

كما حذرت من الإضطراب الغذائي مؤكدة أنه يسبب شيب الشعر المبكر نتيجة لنقص الفيتامينات المرتبطة بحيوية الشعر وسلامة خلاياه .

وأكدت الدراسة أن كل سبب من أسباب شيب الشعر المذكورة تؤدي إلى إستنزاف الخلايا الجذعية الصبغية مما يظهر الشعر الأبيض ، لافته إلى ضرورة التقليل من التوتر والإرهاق والإهتمام بالتغذية السليمة .