وظائف هندسية شاغرة في عدة مكاتب

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مكاتب استشارية هندسية، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لمهندسين بخبرة لا تقل عن 5 سنوات كحد أدنى؛ حيث يرغب مكتب استشارات هندسية في تعيين مهندس معماري: لديه خبرة سابقة في أحد المكاتب الهندسية بمدينة الرياض.

وأكد المكتب على ضرورة أن يكون لديه إلمام باعتماد المخططات وإصدار الرخص من أمانة منطقة الرياض، وخبرة لاتقل عن 5 سنوات كحد أدنى؛ فيما يرغب مكتب استشارات بيئية في تعيين مهندس بيئة متخصص: لديه سابق خبرة في هذا المجال لا تقل عن 5 سنوات كحد أدنى.

ويريد مكتب استشارات سلامة تعيين: مهندس معماري، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيك بخبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل في هذا المجال واعتماد سابق من الدفاع المدني؛ بينما يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد المرفق بالنموذج التالي وتعبئة النموذج قبل موعد انتهاء التقديم 30/3/2020 من هنــــــــــــــا .