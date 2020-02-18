ليفربول في طريقه للكأس الذهبي بشرط الصمود حتى نهاية الموسم

وكالات(صدى):

يطمح ليفربول في تحقيق لقب الدوري الأول له منذ 30 عاما، والحصول على الكأس الذهبية، وهو ما يحتم عليه الصمود أمام 12 منافسا متبقيا بالدوري، وتجنب الهزيمة في 38 جولة.

واستطاع ليفربول أن يحافظ على نجاحه في الدوري منذ يناير 2019، إلا أنه في حاجة للصمود من دون أي هزيمة في 7 مباريات مقبلة، لكسر الرقم القياسي بعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة، في تاريخ الدوري، والبالغة 49 مباراة في الفترة ما بين 2003 و2004.

ويعمل ليفربول على كسر الرقم القياسي والحصول على 100 نقطة، بتحقيقه الانتصار في 8 من مبارياته الـ12 المتبقية، ثم تحقيق تعادل إضافي واحد، ليصل للنقطة 101.

وتناقش رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، في حال تحقيقه لقب الدوري من دون أي هزيمة، حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.